https://1prime.ru/20250804/yandeks-860296624.html

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие - 04.08.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 80 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров пройдет 9 сентября,... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T13:40+0300

2025-08-04T13:40+0300

2025-08-04T13:40+0300

экономика

акции

яндекс

интеррос

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860296471_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_e3ebf8ad6499e3f107f81a12afd3016b.jpg

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 80 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров пройдет 9 сентября, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Уточняется, что собрание будет проходить в заочном формате. Рекомендованная дата отсечки под дивиденды - 29 сентября 2025 года. В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле того же года, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Акционерный капитал компании распределен следующим образом: 66,58% принадлежит основным акционерам (среди них - команда менеджеров "Яндекса", структура Александра Чачавы и совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса"), 3,62% акций - администраторам программы мотивации и еще 29,8% акций находятся в свободном обращении.

https://1prime.ru/20250801/yandeks--860216269.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, яндекс, интеррос