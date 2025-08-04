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Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие - 04.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250804/yandeks-860296624.html
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие - 04.08.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 80 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров пройдет 9 сентября,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T13:40+0300
2025-08-04T13:40+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 80 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров пройдет 9 сентября, говорится в сообщении компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Уточняется, что собрание будет проходить в заочном формате. Рекомендованная дата отсечки под дивиденды - 29 сентября 2025 года. В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию. Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле того же года, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс". Акционерный капитал компании распределен следующим образом: 66,58% принадлежит основным акционерам (среди них - команда менеджеров "Яндекса", структура Александра Чачавы и совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса"), 3,62% акций - администраторам программы мотивации и еще 29,8% акций находятся в свободном обращении.
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акции, яндекс, интеррос
Экономика, Акции, Яндекс, Интеррос
13:40 04.08.2025
 
Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды в 80 рублей на акцию

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в 80 рублей на акцию, внеочередное собрание акционеров пройдет 9 сентября, говорится в сообщении компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2025 года в размере 80 (восемьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Уточняется, что собрание будет проходить в заочном формате. Рекомендованная дата отсечки под дивиденды - 29 сентября 2025 года.
В апреле акционеры "Яндекса" утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года в размере 80 рублей на акцию.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале прошлого года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Сделка была закрыта в июле того же года, и нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, головной компанией которой с листингом на Мосбирже теперь является МКПАО "Яндекс".
Акционерный капитал компании распределен следующим образом: 66,58% принадлежит основным акционерам (среди них - команда менеджеров "Яндекса", структура Александра Чачавы и совместное предприятие "Т-Технологий" и "Интерроса"), 3,62% акций - администраторам программы мотивации и еще 29,8% акций находятся в свободном обращении.
Офис компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
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