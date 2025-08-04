Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250804/yuan-860289480.html
Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже
Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже - 04.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже
Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов понедельника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:47+0300
2025-08-04T11:47+0300
экономика
рынок
торги
алексей антонов
псб
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов понедельника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. Темпы укрепления рубля в конце прошлой недели замедлились, теперь отметка 11 рублей стала сильной поддержкой, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможны попытки вернуть курс ниже отметки в 11 рублей за юань. Однако скорее всего их результат ограничится локальным движением... Краткосрочный целевой диапазон курса сохраняем на уровне 11-11,5 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из ПСБ. "На этой неделе могут появиться новости насчет антироссийских санкций Трампа, если не будут достигнуты договоренности о прекращении огня. Но российская сторона настроена стабильно, и это, по всей видимости, реализуется в котировках рубля", - заключает Владислав Силаев рассказал УК "Альфа-Капитал".
https://1prime.ru/20250804/tsb-860283198.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, алексей антонов, псб, ук альфа-капитал
Экономика, Рынок, Торги, Алексей Антонов, ПСБ, УК Альфа-Капитал
11:47 04.08.2025
 
Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже

Курс юаня к рублю в первые часы понедельника вырос на 1 копейку

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов понедельника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля.
Темпы укрепления рубля в конце прошлой недели замедлились, теперь отметка 11 рублей стала сильной поддержкой, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Возможны попытки вернуть курс ниже отметки в 11 рублей за юань. Однако скорее всего их результат ограничится локальным движением... Краткосрочный целевой диапазон курса сохраняем на уровне 11-11,5 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из ПСБ.
"На этой неделе могут появиться новости насчет антироссийских санкций Трампа, если не будут достигнуты договоренности о прекращении огня. Но российская сторона настроена стабильно, и это, по всей видимости, реализуется в котировках рубля", - заключает Владислав Силаев рассказал УК "Альфа-Капитал".
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
ЦБ 1 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,5 миллиарда рублей
10:11
 
ЭкономикаРынокТоргиАлексей АнтоновПСБУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала