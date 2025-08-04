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Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже

Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже - 04.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю не демонстрирует сильной динамики на Московской бирже

Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов понедельника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T11:47+0300

2025-08-04T11:47+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы первых торгов понедельника демонстрирует околонулевую динамику, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.40 мск растёт на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. Темпы укрепления рубля в конце прошлой недели замедлились, теперь отметка 11 рублей стала сильной поддержкой, рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Возможны попытки вернуть курс ниже отметки в 11 рублей за юань. Однако скорее всего их результат ограничится локальным движением... Краткосрочный целевой диапазон курса сохраняем на уровне 11-11,5 рубля за юань", - добавляет Денис Попов из ПСБ. "На этой неделе могут появиться новости насчет антироссийских санкций Трампа, если не будут достигнуты договоренности о прекращении огня. Но российская сторона настроена стабильно, и это, по всей видимости, реализуется в котировках рубля", - заключает Владислав Силаев рассказал УК "Альфа-Капитал".

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рынок, торги, алексей антонов, псб, ук альфа-капитал