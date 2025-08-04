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Курс юаня к рублю на Московской бирже стабилизируется в начале недели
Курс юаня к рублю на Московской бирже стабилизируется в начале недели - 04.08.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже стабилизируется в начале недели
Курс китайской валюты к рублю в понедельник стабилизируется в узком диапазоне немного выше отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T17:59+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник стабилизируется в узком диапазоне немного выше отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск стабилизируется в районе предыдущего закрытия - 11,06 рубля, торгуясь в течение дня в узком коридоре 11,04-11,09 рубля. Это происходит после высокой волатильности прошлой недели и тестирования максимума с апреля – выше 11,5 рубля. Юаневая ставка денежного рынка составляет минус 0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (на предыдущих торгах - минус 0,22%). Доллар в свою очередь котируется по 79,45 рубля на внебиржевом рынке. А для биржевого ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,92 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ -7,226, а на форексе - 7,177. "Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения на рынке сохраняется. Возможно, ценовая просадка нефтяных цен компенсируется наращиванием экспортерами добычи нефти в рамках решений ОПЕК+, что сдержит сокращение притока валютной выручки от экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. Баланс на валютном рынке какое-то время сохранится, пока импорт не ускорит восстановление вслед за усилением активности потребителей, чему будет способствовать снижение банковских ставок вслед за ключевой Центробанка, считает Бабин. Курс может задержаться на 11-11,2 рубля за юань до раскрытия деталей антироссийских санкций США и до анонса 6 августа августовских объемов операций ЦБ с валютой на рынке по бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс на краткосрочном горизонте может оставаться в диапазоне 11–11,16 рубля за юань", - заключает Бабин.
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рынок, торги, рф, саудовская аравия, оаэ, дмитрий бабин, опек, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, Дмитрий Бабин, ОПЕК, "БКС Мир инвестиций"
Курс юаня к рублю на Московской бирже стабилизируется в начале недели
Курс юаня в понедельник стабилизируется в узком диапазоне выше 11 рублей
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник стабилизируется в узком диапазоне немного выше отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.41 мск стабилизируется в районе предыдущего закрытия - 11,06 рубля, торгуясь в течение дня в узком коридоре 11,04-11,09 рубля.
Это происходит после высокой волатильности прошлой недели и тестирования максимума с апреля – выше 11,5 рубля.
Юаневая ставка денежного рынка составляет минус 0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Московской бирже (на предыдущих торгах - минус 0,22%).
Доллар в свою очередь котируется по 79,45 рубля на внебиржевом рынке. А для биржевого ориентира можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,92 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ -7,226, а на форексе - 7,177.
"Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения на рынке сохраняется. Возможно, ценовая просадка нефтяных цен компенсируется наращиванием экспортерами добычи нефти в рамках решений ОПЕК+, что сдержит сокращение притока валютной выручки от экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений.
Баланс на валютном рынке какое-то время сохранится, пока импорт не ускорит восстановление вслед за усилением активности потребителей, чему будет способствовать снижение банковских ставок вслед за ключевой Центробанка, считает Бабин.
Курс может задержаться на 11-11,2 рубля за юань до раскрытия деталей антироссийских санкций США и до анонса 6 августа августовских объемов операций ЦБ с валютой на рынке по бюджетному правилу, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Курс на краткосрочном горизонте может оставаться в диапазоне 11–11,16 рубля за юань", - заключает Бабин.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 августа