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Курс юаня к рублю стабилизировался после скачков прошлой недели

Курс юаня к рублю стабилизировался после скачков прошлой недели - 04.08.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю стабилизировался после скачков прошлой недели

Курс китайской валюты к рублю в начале недели стабилизируется в узком диапазоне немного выше ключевой отметки 11 рублей после сильной волатильности прошлой... | 04.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале недели стабилизируется в узком диапазоне немного выше ключевой отметки 11 рублей после сильной волатильности прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 1 копейку - до 11,07 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 11,04-11,09 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,9 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже в начале недели стабилизируется в узком коридоре. Курс после высокой волатильности прошлой недели и тестирования максимума с апреля – выше 11,5 рубля сполз в район круглой отметки 11 рублей, но пока остался немного выше нее. "Валютный рынок пребывал в ожидании новых драйверов – деталей возможных санкций со стороны США и анонса августовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, которые должны быть раскрыты во вторник", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.38 мск падала на 1,6% - до 68,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4% - до 98,7 пункта. Прогнозы Несмотря на локальные попытки укрепления, рубль в целом будет постепенно слабеть, а целями для курса будет 83-85 рублей за доллар и 11,4-11,6 рубля за юань, рассчитывает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Ключевые факторы – эффект от снижения ключевой ставки, восстановление импорта на фоне исчерпания складских запасов и сезонного повышения спроса. Краткосрочно ждем курс рубля в пределах 79-82 рублей за доллар и 11-11,2 рубля за юань", - добавляет он. Если Минфин РФ во вторник объявит о заметном увеличении продаж валюты в августе-начале сентября, курс может протестировать сверху вниз отметку в 11 рублей за юань, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

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рынок, торги, сша, рф, "бкс мир инвестиций"