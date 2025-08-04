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РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям - 04.08.2025, ПРАЙМ
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РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям
РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям - 04.08.2025, ПРАЙМ
РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям
Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T16:22+0300
2025-08-04T16:22+0300
политика
россия
сша
вашингтон
мария захарова
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга. По ее оценке, такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела. "Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка", - подчеркнула Захарова.
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россия, сша, вашингтон, мария захарова
Политика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Мария Захарова
16:22 04.08.2025
 
РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям

МИД: РФ готова сотрудничать с Глобальным Югом в целях противостояния санкциям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия готова к наращиванию сотрудничества с Глобальным Югом и БРИКС в целях противостояния незаконному санкционному давлению США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Санкции и ограничения – это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир. Вашингтон не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве и продолжает проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, применяет политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на международной арене", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов об ужесточении администрацией США тарифов в отношении стран Глобального Юга.
По ее оценке, такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела.
"Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНМария Захарова
 
 
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