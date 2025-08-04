Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США запускают пилотную программу выдачи виз под денежный залог - 04.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250804/zalog-860315329.html
США запускают пилотную программу выдачи виз под денежный залог
США запускают пилотную программу выдачи виз под денежный залог - 04.08.2025, ПРАЙМ
США запускают пилотную программу выдачи виз под денежный залог
США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T22:44+0300
2025-08-04T22:44+0300
политика
бизнес
мировая экономика
сша
туризм
визы
залог
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории, говорится в опубликованном документе государственного департамента. "Государственный департамент объявляет о начале 12-месячной пилотной программы по предоставлению визовых залогов… Консульские работники могут требовать от подающих на неиммиграционную визу внести залог до 15 тысяч долларов в качестве условия выдачи визы", - указано в размещенном в государственном реестре решении. Залоги могут взиматься при подаче заявлений на выдачу виз категории B-1 и B-2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Они будут применяться для иностранцев из тех государств, которые по оценке госдепартамента имеют высокие показатели просроченных виз. Перечень стран в документе не приводится. Пилотная программа выдачи виз под залог, как уточняется, будет действовать до августа 2026 года. Точную сумму залога, согласно тексту решения, предстоит определять консульскому работнику, который может потребовать внести 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов на основании рассмотрения заявлений. "Соблюдение условий залога потребует прибытия в Соединенные Штаты и отбытия воздушным путем из одного из аэропортов, заранее отобранных в рамках данной пилотной программы", - указано в документе. В тексте также говорится, что государственный департамент пока не может точно оценить количество заявителей, от которых потребуется внести залог в рамках пилотной программы, однако прогнозирует, что их число может составить около 2 тысяч человек.
https://1prime.ru/20250614/vezd-858491865.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_b75d080686091043035fe7d4770a7f92.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, туризм, визы, залог
Политика, Бизнес, Мировая экономика, США, Туризм, визы, залог
22:44 04.08.2025
 
США запускают пилотную программу выдачи виз под денежный залог

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог от 5 до 15 тысяч долларов

Флаг США
Флаг США
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в размере от 5 тысяч до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории, говорится в опубликованном документе государственного департамента.
"Государственный департамент объявляет о начале 12-месячной пилотной программы по предоставлению визовых залогов… Консульские работники могут требовать от подающих на неиммиграционную визу внести залог до 15 тысяч долларов в качестве условия выдачи визы", - указано в размещенном в государственном реестре решении.
Залоги могут взиматься при подаче заявлений на выдачу виз категории B-1 и B-2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или туризма. Они будут применяться для иностранцев из тех государств, которые по оценке госдепартамента имеют высокие показатели просроченных виз. Перечень стран в документе не приводится.
Пилотная программа выдачи виз под залог, как уточняется, будет действовать до августа 2026 года. Точную сумму залога, согласно тексту решения, предстоит определять консульскому работнику, который может потребовать внести 5 тысяч, 10 тысяч или 15 тысяч долларов на основании рассмотрения заявлений.
"Соблюдение условий залога потребует прибытия в Соединенные Штаты и отбытия воздушным путем из одного из аэропортов, заранее отобранных в рамках данной пилотной программы", - указано в документе.
В тексте также говорится, что государственный департамент пока не может точно оценить количество заявителей, от которых потребуется внести залог в рамках пилотной программы, однако прогнозирует, что их число может составить около 2 тысяч человек.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Белый дом может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран, передают СМИ
14 июня, 22:25
 
ПолитикаБизнесМировая экономикаСШАТуризмвизызалог
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала