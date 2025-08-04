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"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ
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"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска
"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ
"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска
"Горьковский автомобильный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа, и переводит производство на... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T00:25+0300
2025-08-04T00:25+0300
бизнес
экономика
россия
камаз
автоваз
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Горьковский автомобильный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа, и переводит производство на четырехдневную рабочую неделю. Компания объясняет такое решение значительным падением рынка коммерческой техники в России в первом полугодии 2025 года, вызванным высокой ключевой ставкой и недоступностью финансовых инструментов для приобретения автомобилей. Данная мера позволит заводу сохранить рабочие места, а также адаптировать производственную программу под рыночную ситуацию и организовать равномерную нагрузку производственных мощностей. При этом, работников предприятия ранее уведомили о возможном продлении сокращенной рабочей недели - начиная с сентября режим работы будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автобусный завод", а с первого августа - "Камаз". В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
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бизнес, россия, камаз, автоваз
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Камаз, АвтоВАЗ
00:25 04.08.2025
 
"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска

"Горьковский автомобильный завод" переводит производство на четырехдневную рабочую неделю

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Горьковский автомобильный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа, и переводит производство на четырехдневную рабочую неделю.
Компания объясняет такое решение значительным падением рынка коммерческой техники в России в первом полугодии 2025 года, вызванным высокой ключевой ставкой и недоступностью финансовых инструментов для приобретения автомобилей.
Данная мера позволит заводу сохранить рабочие места, а также адаптировать производственную программу под рыночную ситуацию и организовать равномерную нагрузку производственных мощностей.
При этом, работников предприятия ранее уведомили о возможном продлении сокращенной рабочей недели - начиная с сентября режим работы будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов.
В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автобусный завод", а с первого августа - "Камаз". В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКамазАвтоВАЗ
 
 
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