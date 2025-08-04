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"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска

"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Горьковский автомобильный завод" выходит из корпоративного отпуска

"Горьковский автомобильный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа, и переводит производство на... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T00:25+0300

2025-08-04T00:25+0300

2025-08-04T00:25+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Горьковский автомобильный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа, и переводит производство на четырехдневную рабочую неделю. Компания объясняет такое решение значительным падением рынка коммерческой техники в России в первом полугодии 2025 года, вызванным высокой ключевой ставкой и недоступностью финансовых инструментов для приобретения автомобилей. Данная мера позволит заводу сохранить рабочие места, а также адаптировать производственную программу под рыночную ситуацию и организовать равномерную нагрузку производственных мощностей. При этом, работников предприятия ранее уведомили о возможном продлении сокращенной рабочей недели - начиная с сентября режим работы будет определяться ежемесячно исходя из рыночных факторов. В июле на производство по сокращенному графику ушел "Липинский автобусный завод", а с первого августа - "Камаз". В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, камаз, автоваз