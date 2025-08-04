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"Павловский автобусный завод" выходит из корпоративного отпуска

"Павловский автобусный завод" выходит из корпоративного отпуска - 04.08.2025, ПРАЙМ

"Павловский автобусный завод" выходит из корпоративного отпуска

"Павловский автобусный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T00:35+0300

2025-08-04T00:35+0300

2025-08-04T00:35+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Павловский автобусный завод" выходит из планового корпоративного отпуска, который продлился с 21 июля по 3 августа. В этот период в цехах завода проводилась модернизация оборудования, сервисное обслуживание и ремонт агрегатов, а также велась подготовка к старту производства нового автобуса "Ситимакс 8", которое намечено на этот год. Свои отпуска также завершили ГАЗ и предприятия группы "Соллерс". Тем временем "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" будут "отдыхать" до 17 августа.

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бизнес, соллерс, автоваз