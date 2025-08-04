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Зеленский ввел санкции против 15 руководителей российских музеев - 04.08.2025, ПРАЙМ
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Зеленский ввел санкции против 15 руководителей российских музеев
Зеленский ввел санкции против 15 руководителей российских музеев - 04.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский ввел санкции против 15 руководителей российских музеев
Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных российских музеев, в том числе Российского этнографического музея,... | 04.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-04T11:52+0300
2025-08-04T11:52+0300
политика
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общество
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных российских музеев, в том числе Российского этнографического музея, Бородинского музея-заповедника и музея имен Андрея Рублева. Документ опубликован на сайте офиса Зеленского. В частности, санкции введены против директора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артема Силкина, президента политехнического музея Дмитрия Кожанова, директора государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева, директора Российского этнографического музея Юлии Купиной, директора музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, директора музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Ранее власти Украины вводили санкции и возбуждали уголовные дела против граждан России, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, общество , украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский
11:52 04.08.2025
 
Зеленский ввел санкции против 15 руководителей российских музеев

Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей российских музеев

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 руководителей крупных российских музеев, в том числе Российского этнографического музея, Бородинского музея-заповедника и музея имен Андрея Рублева.
Документ опубликован на сайте офиса Зеленского. В частности, санкции введены против директора музея-заповедника "Остров-град Свияжск" Артема Силкина, президента политехнического музея Дмитрия Кожанова, директора государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игоря Корнеева, директора Российского этнографического музея Юлии Купиной, директора музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, директора музея-заповедника "Куликово поле" Владимира Гриценко.
Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Ранее власти Украины вводили санкции и возбуждали уголовные дела против граждан России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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