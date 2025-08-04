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Золото дорожает на новостях из США

Золото дорожает на новостях из США - 04.08.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает на новостях из США

Стоимость золота растет в понедельник утром, продолжая положительную динамику прошедшей недели, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:11+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром, продолжая положительную динамику прошедшей недели, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,62 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,37%, до 3 412,42 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,6% - до 37,15 доллара за унцию. По итогам предыдущей недели цена на золото поднялась на 0,6%. При этом только в пятницу драгоценный металл подорожал на 1,5% на фоне слабых данных по занятости в США. Трейдеры также продолжают следить за новостями вокруг торговой политики США. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые импортные пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Штатов, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть договориться с США и избежать повышения этих тарифов.

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рынок, сша, дональд трамп, comex