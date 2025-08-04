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Рынок золота на Московской бирже в январе-июле вырос в 2,3 раза

Рынок золота на Московской бирже в январе-июле вырос в 2,3 раза - 04.08.2025, ПРАЙМ

Рынок золота на Московской бирже в январе-июле вырос в 2,3 раза

Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля увеличился более чем в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до... | 04.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-04T12:00+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля увеличился более чем в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 130,714 тонны, с серебром — на 22%, до 182,712 тонны, следует из материалов ежедневных итогов торгов биржи. В денежном выражении на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 1139,6 миллиарда рублей (342,9 миллиарда в январе-июле прошлого года). Объем торгов драгметаллами только в июле составил 241,4 миллиарда рублей, в том числе золотом на 238,7 миллиарда (28,442 тонны), а серебром - на 2,7 миллиарда рублей (20,697 тонны). По итогам прошлого года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (123,3 тонны) и серебром (252,4 тонны) на общую сумму 861,8 миллиарда рублей. Ранее, в 2023 году, было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на 469,8 миллиарда рублей, а в 2022 году - на 122,8 миллиарда (32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра). Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками - прием-выдачу слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

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торги, рынок