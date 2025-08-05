https://1prime.ru/20250805/administratsiya-860321997.html

СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление

СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление - 05.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление

Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга,... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T08:14+0300

2025-08-05T08:14+0300

2025-08-05T08:14+0300

политика

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, может появиться в администрации президента РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Изменения могут произойти в августе-сентябре, сообщают "Ведомости". По данным издания, создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года. Отмечается, что управление будет заниматься в первую очередь "гуманитарным сотрудничеством" с другими странами. Кроме того, в задачи новой структуры может также войти продвижение "мягкой силы". Руководителем нового управления может стать человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Не исключается также, что новое управление может быть создано на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.

https://1prime.ru/20250804/zakharova-860304824.html

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