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СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление - 05.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление
СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление - 05.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление
Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:14+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, может появиться в администрации президента РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Изменения могут произойти в августе-сентябре, сообщают "Ведомости". По данным издания, создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года. Отмечается, что управление будет заниматься в первую очередь "гуманитарным сотрудничеством" с другими странами. Кроме того, в задачи новой структуры может также войти продвижение "мягкой силы". Руководителем нового управления может стать человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Не исключается также, что новое управление может быть создано на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.
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рф, ведомости
Политика, РФ, Ведомости
08:14 05.08.2025
 
СМИ: в администрации президента России может появиться новое управление

"Ведомости": в администрации президента России может появиться новое управление

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкЗдание администрации президента России на Старой площади
Здание администрации президента России на Старой площади - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Александр Уткин
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новое управление, которое будет отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга, может появиться в администрации президента РФ, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
Изменения могут произойти в августе-сентябре, сообщают "Ведомости". По данным издания, создание управления находится в завершающей стадии, решения ожидаются до конца года.
Отмечается, что управление будет заниматься в первую очередь "гуманитарным сотрудничеством" с другими странами. Кроме того, в задачи новой структуры может также войти продвижение "мягкой силы".
Руководителем нового управления может стать человек с опытом работы в том числе со сложными государственными проектами. Не исключается также, что новое управление может быть создано на базе управления президента по приграничному сотрудничеству.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
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