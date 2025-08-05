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Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе - 05.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T18:59+0300

2025-08-05T18:59+0300

2025-08-05T19:00+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,45%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,45%, до 2786,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,20% до 1158,23 пункта, долларовый РТС снизился на 0,02%, до 1096,54 пункта.

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мосбиржа, торги, российский рынок акций