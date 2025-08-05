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"Укрепляет влияние". В США бьют тревогу из-за усиления России в Арктике - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Укрепляет влияние". В США бьют тревогу из-за усиления России в Арктике
"Укрепляет влияние". В США бьют тревогу из-за усиления России в Арктике - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Укрепляет влияние". В США бьют тревогу из-за усиления России в Арктике
Издание Foreign Policy отмечает, что ужесточение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Москве приводит к дальнейшему снижению влияния Вашингтона | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:45+0300
2025-08-05T15:45+0300
политика
сша
дональд трамп
россия
арктика
владимир путин
преимущество
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Издание Foreign Policy отмечает, что ужесточение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Москве приводит к дальнейшему снижению влияния Вашингтона в Арктическом регионе.В материале подчеркивается, что политика администрации Трампа в отношении России связана с серьезными рисками."Это становится очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине &lt;...&gt;. Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком", — сообщается в статье.Автор статьи указывает, что попытки США изолировать Россию лишь способствуют укреплению взаимодействия между Москвой и Пекином в Арктике. В связи с этим Трампу в материале рекомендуется выстраивать с Кремлем хотя бы выборочное сотрудничество, избегая крайних форм противостояния.В июне президент России Владимир Путин заявил о начале активного освоения Арктики, подчеркнув, что это направление имеет стратегическое значение для будущего страны.
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сша, дональд трамп, россия, арктика, владимир путин, преимущество
Политика, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, АРКТИКА, Владимир Путин, Преимущество
15:45 05.08.2025
 
"Укрепляет влияние". В США бьют тревогу из-за усиления России в Арктике

FP: РФ укрепляет позиции в Арктике на фоне жесткой позиции Трампа в отношении Москвы

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Издание Foreign Policy отмечает, что ужесточение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Москве приводит к дальнейшему снижению влияния Вашингтона в Арктическом регионе.
В материале подчеркивается, что политика администрации Трампа в отношении России связана с серьезными рисками.
"Это становится очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине <...>. Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком", — сообщается в статье.
Автор статьи указывает, что попытки США изолировать Россию лишь способствуют укреплению взаимодействия между Москвой и Пекином в Арктике. В связи с этим Трампу в материале рекомендуется выстраивать с Кремлем хотя бы выборочное сотрудничество, избегая крайних форм противостояния.
В июне президент России Владимир Путин заявил о начале активного освоения Арктики, подчеркнув, что это направление имеет стратегическое значение для будущего страны.
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ПолитикаСШАДональд ТрампРОССИЯАРКТИКАВладимир ПутинПреимущество
 
 
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