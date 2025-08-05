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"Ашан Ритейл Россия" сменит гендиректора

"Ашан Ритейл Россия" сменит гендиректора - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ашан Ритейл Россия" сменит гендиректора

Новым генеральным директором "Ашан Ритейл Россия" с 1 сентября станет коммерческий директор компании Ася Балабай, говорится в сообщении в официальном... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:20+0300

2025-08-05T16:20+0300

2025-08-05T16:20+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Новым генеральным директором "Ашан Ритейл Россия" с 1 сентября станет коммерческий директор компании Ася Балабай, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ритейлера. "С 1 сентября 2025 года должность генерального директора "Ашан Ритейл Россия" займет Ася Балабай. Ася присоединилась к команде "Ашан Ритейл Россия" в 2004 году. За период работы в компании прошла путь от руководителя сектора "Товары для дома" в формате гипермаркет до назначения в 2021 году на позицию коммерческого директора компании", - говорится в сообщении. Там отмечается, что ключевыми задачами нового руководителя станут актуализация бизнес-модели форматов, открытие магазинов, а также ускоренное развитие b2b и цифровой коммерции. Нынешний генеральный директор компании Иван Мартинович занимает пост с 2021 года, следует из публикации. "Я благодарен компании за доверие и все годы нашего сотрудничества. С начала моего назначения на должность генерального директора "Ашан Ритейл Россия" в 2021 году, уже тогда я твердо знал, что не должен оставаться на ней более пяти лет, и с первых дней начал размышлять о своем преемнике", - приводятся в сообщении слова Мартиновича. "Это исключительно мое личное решение, принятое после долгих раздумий. Сегодня я полностью уверен в своем выборе и готов представить своего преемника", - добавил он. "Ашан Ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Компания работает в России с 2002 года и является одним из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

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бизнес, россия, финансы