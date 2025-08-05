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Фондовые индексы АТР растут во вторник утром

Фондовые индексы АТР растут во вторник утром - 05.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР растут во вторник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут после выхода макроэкономических данных в Японии, Австралии и Китае,... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T07:55+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром растут после выхода макроэкономических данных в Японии, Австралии и Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,53%, до 3 602,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 2 199,19 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,13%, до 24 764,78 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 1,32%, до 3 189,35 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,11%, до 8 759,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,64%, до 40 547 пунктов. Рынки обратили внимание на публикацию экономической статистики. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, поднялся, по окончательной оценке, в июле до 52,6 пункта с 50,6 пункта в июне. Композитный индекс PMI Китая, по окончательным данным, в июле опустился до 50,8 пункта с июньских 51,3 пункта. Окончательная оценка композитного PMI в промышленности и сфере услуг Японии показала рост до 51,6 пункта в июле с 51,5 пункта в предшествовавшем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в июле до 53,6 пункта с 51,7 пунктов в июне. Кроме того, композитный PMI Австралии в сфере услуг и промышленности страны, по окончательным данным, вырос до 53,8 пункта в июле с 51,6 пункта в июне.

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рынок, индексы, торги, атр