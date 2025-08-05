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Запасы легковых авто на российских складах сократились в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Запасы легковых авто на российских складах сократились в июле
Запасы легковых авто на российских складах сократились в июле - 05.08.2025, ПРАЙМ
Запасы легковых авто на российских складах сократились в июле
Запасы новых легковых автомобилей на складах российских дилеров и производителей в июле сократились на 40 тысяч машин и составляют 430-450 тысяч штук, считает... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:21+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Запасы новых легковых автомобилей на складах российских дилеров и производителей в июле сократились на 40 тысяч машин и составляют 430-450 тысяч штук, считает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За июль стоки легковых автомобилей сократились на 40 тысяч штук. Текущий объем стоков новых легковых автомобилей у дистрибьютеров и дилеров оцениваю в 430-450 тысяч единиц. Причем новых автомобилей прошлых годов выпуска осталось уже немного", - написал он в своем Telegram-канале. Так, по его подсчетам, за минувший месяц на учет встало 120,6 тысячи новых автомобилей, при этом произведено 51,3 тысячи, а импортировано всего 28,3 тысячи машин. Таким образом, количество автомобилей, имеющихся у дилеров и производителей на конец первого полугодия, сократилось на 41 тысячу. "Август, скорее всего, продолжит этот тренд, поскольку "АвтоВАЗ" и некоторые другие заводы ушли на каникулы. В тоже время спрос на новые автомобили постепенно восстанавливается", - добавил Целиков.
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бизнес, россия, промышленность, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, АвтоВАЗ
16:21 05.08.2025
 
Запасы легковых авто на российских складах сократились в июле

"Автостат": запасы легковых авто на складах в России сократились на 40 тыс штук

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Запасы новых легковых автомобилей на складах российских дилеров и производителей в июле сократились на 40 тысяч машин и составляют 430-450 тысяч штук, считает директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За июль стоки легковых автомобилей сократились на 40 тысяч штук. Текущий объем стоков новых легковых автомобилей у дистрибьютеров и дилеров оцениваю в 430-450 тысяч единиц. Причем новых автомобилей прошлых годов выпуска осталось уже немного", - написал он в своем Telegram-канале.
Так, по его подсчетам, за минувший месяц на учет встало 120,6 тысячи новых автомобилей, при этом произведено 51,3 тысячи, а импортировано всего 28,3 тысячи машин.
Таким образом, количество автомобилей, имеющихся у дилеров и производителей на конец первого полугодия, сократилось на 41 тысячу.
"Август, скорее всего, продолжит этот тренд, поскольку "АвтоВАЗ" и некоторые другие заводы ушли на каникулы. В тоже время спрос на новые автомобили постепенно восстанавливается", - добавил Целиков.
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