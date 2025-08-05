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ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности - 05.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T17:14+0300
2025-08-05T17:14+0300
2025-08-05T17:14+0300
экономика
финансы
россия
банк россия
финрынок
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор. "В январе-июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, банк россия, финрынок
Экономика, Финансы, РОССИЯ, банк Россия, финрынок
ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
ЦБ в I полугодии выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор.
"В январе-июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года", - говорится в сообщении.
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