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ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности

ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности - 05.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ выявил 4183 субъекта финрынка с признаками нелегальной деятельности

Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:14+0300

2025-08-05T17:14+0300

2025-08-05T17:14+0300

экономика

финансы

россия

банк россия

финрынок

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банк России в первом полугодии выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор. "В январе-июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 24% меньше по сравнению со вторым полугодием 2024 года", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия, финрынок