https://1prime.ru/20250805/banki-860336417.html
Аналитики оценили прирост активов в российских банках по итогам 2025 года
Аналитики оценили прирост активов в российских банках по итогам 2025 года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Аналитики оценили прирост активов в российских банках по итогам 2025 года
Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:34+0300
2025-08-05T12:34+0300
2025-08-05T12:34+0300
экономика
финансы
банки
россия
риа рейтинг
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/90/763499028_0:216:4137:2543_1920x0_80_0_0_381df894e6b7bca36557dedca9de8c73.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя на уровне 6-8%, сообщается в исследовании аналитиков "РИА Рейтинг" на основе данных Банка России. "Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине 2025 года темпы прироста активов будут выше, чем в мае и июне, на фоне продолжающегося снижения ставки, а прирост активов по итогам года составит порядка 6-8%", - говорится в исследовании. Российский банковский сектор в первом полугодии характеризовался небольшим снижением активов в реальном выражении, отмечают аналитики. Такой результат обусловлен заметным снижением прироста активов в начале года, тогда как в мае и июне наблюдался относительно неплохой прирост. "Снижение активов в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%. В последний раз более быстрые темпы снижения за сопоставимый период наблюдались в 2017 году, когда активы уменьшились на 0,2%", - отмечают аналитики "РИА Рейтинг". "Вместе с тем прирост активов составил по 0,7% в каждом из месяцев - мае и июне, что в целом является относительно хорошим результатом, учитывая высокие процентные ставки в экономике", - также говорится в исследовании. Также согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом полугодии 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 172 кредитные организации, или 50,9% банков из рейтинга.
https://1prime.ru/20250804/finuslugi-860300848.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/90/763499028_230:0:3907:2758_1920x0_80_0_0_649aad4352d4f95d9ef7447dcfc32f7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, риа рейтинг, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РИА Рейтинг, банк Россия
Аналитики оценили прирост активов в российских банках по итогам 2025 года
"РИА Рейтинг": прирост активов в банках России ожидается на уровне 6-8%
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Снижение активов в российских банках в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%, а по итогам 2025 года ожидается прирост показателя на уровне 6-8%, сообщается в исследовании аналитиков "РИА Рейтинг" на основе данных Банка России.
"Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине 2025 года темпы прироста активов будут выше, чем в мае и июне, на фоне продолжающегося снижения ставки, а прирост активов по итогам года составит порядка 6-8%", - говорится в исследовании.
Российский банковский сектор в первом полугодии характеризовался небольшим снижением активов в реальном выражении, отмечают аналитики. Такой результат обусловлен заметным снижением прироста активов в начале года, тогда как в мае и июне наблюдался относительно неплохой прирост.
"Снижение активов в реальном выражении за первые шесть месяцев 2025 года составило 0,001%. В последний раз более быстрые темпы снижения за сопоставимый период наблюдались в 2017 году, когда активы уменьшились на 0,2%", - отмечают аналитики "РИА Рейтинг".
"Вместе с тем прирост активов составил по 0,7% в каждом из месяцев - мае и июне, что в целом является относительно хорошим результатом, учитывая высокие процентные ставки в экономике", - также говорится в исследовании.
Также согласно результатам исследования, прирост нетто-активов в первом полугодии 2025 года в номинальном выражении продемонстрировали 172 кредитные организации, или 50,9% банков из рейтинга.
Крупные банки впервые с мая сделали паузу в снижении ставок по вкладам