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Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке

Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2025, ПРАЙМ

Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке

Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:02+0300

2025-08-05T17:02+0300

2025-08-05T17:16+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Российские банки снижают ставки по рыночной ипотеке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что минимальная процентная ставка по классическим программам ипотечного кредитования сейчас составляет 21,99% (при покупке квартиры на первичном рынке и при регулярном использовании карты "Халва"). Максимальная процентная ставка - для клиентов, приобретающих коммерческую недвижимость на вторичном рынке, - в банке составляет 22,99%. "За последние 6 месяцев прослеживается динамика снижения процентных ставок по ипотеке (например, в феврале-марте 2025 года максимальная процентная ставка составляла 28,99%). В большей степени это обусловлено тенденцией к снижению ключевой ставки со стороны ЦБ РФ. Дальнейшее изменение процентных ставок по ипотеке будет зависеть от экономической ситуации, изменения ключевой ставки и стоимости фондирования", - добавили в пресс-службе Совкомбанка. В пресс-службе "МТС банка" сообщили, что минимальная ставка по рыночной ипотеке в банке составляет 23,9% годовых, максимальная – 27% годовых. "Последний раз ставки по ипотеке менялись 21 июля. При этом на уменьшение ставок повлияло снижение ключевой ставки. В дальнейшем банк планирует снизить ипотечные ставки с учетом тренда по снижению ключевой ставки и удешевлению стоимости фондирования. Первоначальный взнос останется прежним", - уточнили там. В банке "Санкт-Петербург" отметили, что постоянно отслеживают колебания клиентских ожиданий на рынке недвижимости и ипотечных ставок. "Банк использует многофакторную модель оценки маржинальной прибыли, при этом ориентируясь на клиентские возможности. Банк задолго до решения других игроков ипотечного рынка снизил ставки по рыночной ипотеке (снижение в августе: минус 2 процентных пункта от июльских ставок)… Сейчас получить ипотеку по рыночным программам клиент можно по ставке от 17,99%", - рассказали в пресс-службе кредитной организации. В "Новиком банке" минимальная ставка по рыночной ипотеке составляет 20,3%, максимальная – 23,8%. "За последние 6 месяцев "Новиком банк" сделал ниже процентную ставку на 1 процентный пункт, и в августе планируется снижение на 2 процентных пункта. По программе "Развитие" ипотечные ставки были снижены на 3 процентных пункта за полгода", - уточнили в пресс-службе. "Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ последовательно улучшает условия ипотечных программ. По ипотечной программе "Вторичный рынок" ставки были снижены во второй половине июня на 0,91 процентных пункта – до 22,99% годовых, в начале июля банк снизил ставки по программе "Новостройка" на 2,91 процентных пункта – до 22,69%", - рассказали в пресс-службе ПСБ. В ближайшее время ПСБ планирует снизить ставки по этим двум программам еще на 2 процентных пункта - до 20,99%, добавили там. Крупнейшие российские банки уже снизили ставки по ипотеке: Сбербанк с 28 июля, а ВТБ – с 5 августа. Минимальная ипотечная ставка в Сбербанке теперь составляет 19,4%, а в ВТБ - 23,3%. В свою очередь, банк "Дом.РФ" с 1 августа снизил ставки по рыночной ипотеке на новостройки на 0,8 процентного пункта - до 21%. Минимальные ставки доступны для зарплатных клиентов банка. А максимальная ставка в банке "Дом.РФ" сейчас составляет 24,7%. Банк России по итогам заседания 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%.

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россия, банки, финансы, ипотека