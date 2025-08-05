https://1prime.ru/20250805/benzin-860347917.html

Бензин Аи-95 вновь побил ценовой рекорд на российской бирже

Бензин Аи-95 вновь побил ценовой рекорд на российской бирже - 05.08.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 вновь побил ценовой рекорд на российской бирже

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник обновила рекорд, приблизившись к 78 тысячам рублей за тонну, в то время как цена на марку Аи-92 второй | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T15:51+0300

2025-08-05T15:51+0300

2025-08-05T15:51+0300

энергетика

цена бензина аи-95

рынок

санкт-петербургская биржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/24/837072419_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77cdd91798620bffec525bdfe1d22a73.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже во вторник обновила рекорд, приблизившись к 78 тысячам рублей за тонну, в то время как цена на марку Аи-92 второй день подряд превышает отсечку, при которой демпфер не выплачивается, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-95 подорожал по территориальному индексу Европейской части России на 1,25% - до 77 967 рублей за тонну. Накануне, в понедельник, стоимость этой марки обновила ценовой максимум 7 сентября 2023 года, подорожав до 77 001 рубля за тонну. Цена на Аи-92 во вторник выросла на 1,01%, до 67 314 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,29% - до 58 305 рублей. Мазут вырос в цене на 0,19%, до 23 000 рублей за тонну, авиакеросин - на 5,64%, до 70 986 рублей. При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 2,55% - до 18 506 рублей. Правительство России в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводятся для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос увеличения норматива продаж бензина на бирже до 17% с нынешних 15%, сообщили в понедельник РИА Новости в ведомстве. Мера поспособствует обеспечению прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен, добавили в ФАС. Также ФАС анализирует цены около 12 тысяч автозаправок на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Служба возбудила дело в отношении "Газпром ГНП продажи", так как в мае-июне компания снизила объемы продаж бензина на бирже: Аи-92 - на 74%, Аи-95 - на 50%.

https://1prime.ru/20250804/fas--860308386.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цена бензина аи-95, рынок, санкт-петербургская биржа