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Дефицит бюджета Франции за шесть месяцев превысил сто миллиардов евро
Дефицит бюджета Франции за шесть месяцев превысил сто миллиардов евро - 05.08.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета Франции за шесть месяцев превысил сто миллиардов евро
Дефицит бюджета Франции по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиардов евро, следует из коммюнике министерства экономики и финансов,... | 05.08.2025, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 5 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Франции по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиардов евро, следует из коммюнике министерства экономики и финансов, опубликованного на сайте ведомства. "Общее сальдо исполнения (бюджета - ред.) к 30 июню 2025 составляет минус 100,4 миллиардов евро", - говорится в коммюнике. Так, в рамках общего бюджета доходы составили 182,508 миллиарда евро, тогда как расходы достигли 262,079 миллиарда евро. Кроме того, баланс на специальных счетах казначейства зафиксирован на отрицательных значениях - минус 20,829 миллиарда евро. Отмечается, что за аналогичный период прошлого года дефицит достигал 103,470 миллиардов евро. В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее, "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
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франция, европа, франсуа байру
ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, Франсуа Байру, Экономика
Дефицит бюджета Франции за шесть месяцев превысил сто миллиардов евро
Минфин Франции: дефицит бюджета по итогам полугодия 2025 превысил 100 млрд евро
ПАРИЖ, 5 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета Франции по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиардов евро, следует из коммюнике министерства экономики и финансов, опубликованного на сайте ведомства.
"Общее сальдо исполнения (бюджета - ред.) к 30 июню 2025 составляет минус 100,4 миллиардов евро", - говорится в коммюнике.
Так, в рамках общего бюджета доходы составили 182,508 миллиарда евро, тогда как расходы достигли 262,079 миллиарда евро. Кроме того, баланс на специальных счетах казначейства зафиксирован на отрицательных значениях - минус 20,829 миллиарда евро.
Отмечается, что за аналогичный период прошлого года дефицит достигал 103,470 миллиардов евро.
В июле премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд, а не 40 миллиардов евро, как планировалось ранее, "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, из-за чего французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
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