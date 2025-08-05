https://1prime.ru/20250805/chemezov-860327772.html

"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года

"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года

Госкорпорация "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей после 3,7 триллиона рублей по итогам прошлого года, сообщил гендиректор... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:23+0300

2025-08-05T10:23+0300

2025-08-05T10:23+0300

экономика

финансы

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860327614_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_fad66d19bbf9ab7ccc5e0bbe615c5a42.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей после 3,7 триллиона рублей по итогам прошлого года, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Ожидаем, что по итогам года у нас выручка будет около 4 триллионов (рублей - ред.). Если в этом году была 3,7 триллиона - я имею ввиду в 2024 году, то за 2025 год будет около 4 триллионов", - сказал Чемезов.

https://1prime.ru/20250722/sj-100-859795041.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех