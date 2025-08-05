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"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года
"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года
Госкорпорация "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей после 3,7 триллиона рублей по итогам прошлого года, сообщил гендиректор... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:23+0300
2025-08-05T10:23+0300
2025-08-05T10:23+0300
экономика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей после 3,7 триллиона рублей по итогам прошлого года, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Ожидаем, что по итогам года у нас выручка будет около 4 триллионов (рублей - ред.). Если в этом году была 3,7 триллиона - я имею ввиду в 2024 году, то за 2025 год будет около 4 триллионов", - сказал Чемезов.
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финансы, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
"Ростех" ожидает выручку в четыре триллиона рублей по итогам года
Чемезов: "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" по итогам года планирует получить выручку в 4 триллиона рублей после 3,7 триллиона рублей по итогам прошлого года, сообщил гендиректор корпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Ожидаем, что по итогам года у нас выручка будет около 4 триллионов (рублей - ред.). Если в этом году была 3,7 триллиона - я имею ввиду в 2024 году, то за 2025 год будет около 4 триллионов", - сказал Чемезов.
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