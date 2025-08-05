https://1prime.ru/20250805/chemezov-860328627.html

"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов

"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов

"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие 2025 года на 65% поставкам готового оружия, по средствам поражения на 50%, сообщил генеральный директор... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:31+0300

2025-08-05T10:31+0300

2025-08-05T10:31+0300

вооружения

россия

промышленность

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие 2025 года на 65% поставкам готового оружия, по средствам поражения на 50%, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "За первое полугодие мы уже выполнили на 65%, это поставки готового вооружения, готовых изделий, и 50% - это средства поражения, боеприпасы и так далее", - сказал Чемезов. При этом в прошлом году, по его словам, гособоронзаказ был выполнен госкорпорацией на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%.

https://1prime.ru/20250805/rostekh-860327914.html

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россия, промышленность, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех