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"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов
"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов
"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие 2025 года на 65% поставкам готового оружия, по средствам поражения на 50%, сообщил генеральный директор... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:31+0300
2025-08-05T10:31+0300
вооружения
россия
промышленность
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие 2025 года на 65% поставкам готового оружия, по средствам поражения на 50%, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "За первое полугодие мы уже выполнили на 65%, это поставки готового вооружения, готовых изделий, и 50% - это средства поражения, боеприпасы и так далее", - сказал Чемезов. При этом в прошлом году, по его словам, гособоронзаказ был выполнен госкорпорацией на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%.
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россия, промышленность, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Вооружения, РОССИЯ, Промышленность, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
10:31 05.08.2025
 
"Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие на 65 процентов

Чемезов: "Ростех" выполнил гособоронзаказ на 65% по поставкам готового оружия

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" выполнил гособоронзаказ за первое полугодие 2025 года на 65% поставкам готового оружия, по средствам поражения на 50%, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов во вторник на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"За первое полугодие мы уже выполнили на 65%, это поставки готового вооружения, готовых изделий, и 50% - это средства поражения, боеприпасы и так далее", - сказал Чемезов.
При этом в прошлом году, по его словам, гособоронзаказ был выполнен госкорпорацией на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%.
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ВооруженияРОССИЯПромышленностьСергей ЧемезовМихаил МишустинРостех
 
 
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