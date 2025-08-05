https://1prime.ru/20250805/chemezov-860330016.html

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

"Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T10:41+0300

2025-08-05T10:41+0300

2025-08-05T10:41+0300

промышленность

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.

https://1prime.ru/20250805/rostekh-860328834.html

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2025

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промышленность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех