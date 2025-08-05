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"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T10:41+0300
2025-08-05T10:41+0300
промышленность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.
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промышленность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Промышленность, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
10:41 05.08.2025
 
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

Чемезов: "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019 - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.
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ПромышленностьРОССИЯСергей ЧемезовМихаил МишустинРостех
 
 
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