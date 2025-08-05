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Дефицит торгового баланса США в июне опустился ниже прогноза - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Дефицит торгового баланса США в июне опустился ниже прогноза
Дефицит торгового баланса США в июне опустился ниже прогноза - 05.08.2025, ПРАЙМ
Дефицит торгового баланса США в июне опустился ниже прогноза
Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 60,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T15:45+0300
2025-08-05T15:45+0300
экономика
финансы
сша
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 60,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился только до 61,6 миллиарда долларов с первоначального значения мая в 71,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 71,7 миллиарда долларов.
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финансы, сша
Экономика, Финансы, США
15:45 05.08.2025
 
Дефицит торгового баланса США в июне опустился ниже прогноза

Дефицит торгового баланса США в июне снизился до 60,2 миллиарда долларов

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до 60,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился только до 61,6 миллиарда долларов с первоначального значения мая в 71,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 71,7 миллиарда долларов.
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ЭкономикаФинансыСША
 
 
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