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Торговый дефицит США упал до минимума с сентября 2023 года

Торговый дефицит США упал до минимума с сентября 2023 года - 05.08.2025, ПРАЙМ

Торговый дефицит США упал до минимума с сентября 2023 года

Добавлены подробности (после второго абзаца), соответствующим образом обновлен заголовок и расширен первый абзац. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T16:28+0300

2025-08-05T16:28+0300

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экономика

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Добавлены подробности (после второго абзаца), соответствующим образом обновлен заголовок и расширен первый абзац. МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до минимума с сентября 2023 года в 60,2 миллиарда долларов, главным образом это произошло за счет обвала импорта товаров, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце сократился только до 61,6 миллиарда долларов с первоначального значения мая в 71,5 миллиарда, которое было пересмотрено до 71,7 миллиарда долларов. Импорт показал третий месяц снижения подряд - сразу на 3,7%, или на 12,8 миллиарда долларов, до 337,5 миллиарда, это самый низкий уровень с марта 2024 года. В том числе импорт товаров упал на 12,6 миллиарда долларов, до 265 миллиардов (минимум также с марта 2024 года), услуг - снизился на 0,2 миллиарда, до 72,5 миллиарда долларов. Экспорт из США в июне сократился на 0,5%, или на 1,3 миллиарда долларов - до 277,3 миллиарда. Это второй месяц снижения экспорта подряд, до самого низкого уровня с января, следует из данных статистики. Дефицит внешней торговли товарами США в июне снизился по отношению к маю на 11,4 миллиарда долларов - до 85,9 миллиарда, профицит по статье услуг - поднялся на 0,1 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда.

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финансы, сша