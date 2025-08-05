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В МИД РФ прокомментировали приговор президенту Республики Сербской БиГ

В МИД РФ прокомментировали приговор президенту Республики Сербской БиГ - 05.08.2025, ПРАЙМ

В МИД РФ прокомментировали приговор президенту Республики Сербской БиГ

Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T20:07+0300

2025-08-05T20:07+0300

2025-08-05T20:07+0300

политика

мид рф

милорад додик

приговор

республика сербская

босния и герцеговина

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор Республики Сербской Боснии и Герцеговины президенту республики Милораду Додику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В пятницу Радио и телевидение Республики Сербской сообщило, что апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта. "Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая первого августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Москва намерена противодействовать росту напряженности на Балканах. "В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН и гаранта Дейтона Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом. Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины", - подчеркнула Захарова. По словам официального представителя МИД России, уголовное преследование Додика "нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму". Она напомнила, что Кристиан Шмидт на деле является "полезным идиотом" Берлина и Лондона, упорно продолжающих считать БиГ своим протекторатом. "Исходим из очевидного факта, что в Боснии и Герцеговине с 2021 года нет никакого высокого представителя. Кристиан Шмидт – узурпатор, его кандидатура не получила одобрения Совета безопасности ООН. Его "решения" противоречат демократическим принципам законности, верховенства права и юридически ничтожны, равно как и основанные на них судебные вердикты. Они наносят огромный ущерб правовой и политической системе Боснии и Герцеговины, внутрибоснийскому диалогу и процессу постконфликтного урегулирования в целом", - заявила Захарова. "Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, закрепленными в нем принципами суверенитета, территориальной целостности и равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - заключила официальный представитель МИД.

https://1prime.ru/20250802/vuchich--860245256.html

республика сербская

босния и герцеговина

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мид рф, милорад додик, приговор, республика сербская, босния и герцеговина