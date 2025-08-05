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Доля зеленой энергетики на Камчатке должна вырасти до 42%
Доля зеленой энергетики на Камчатке должна вырасти до 42% - 05.08.2025, ПРАЙМ
Доля зеленой энергетики на Камчатке должна вырасти до 42%
Доля зеленой энергетики на Камчатке за 5-10 лет должна вырасти до 42%, сейчас каждая третья лампочка в крае горит от геотермальной энергии, сообщил глава... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T07:11+0300
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УЛАН-УДЭ, 5 авг - ПРАЙМ. Доля зеленой энергетики на Камчатке за 5-10 лет должна вырасти до 42%, сейчас каждая третья лампочка в крае горит от геотермальной энергии, сообщил глава региона Владимир Солодов.
Солодов во вторник поприветствовал организаторов и участников Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форумы на пленарной сессии "Чистая энергия как основа устойчивого развития: вызовы и перспективы для молодёжи". Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, в этом году впервые в нем принимают участие мировые представители ЭСКАТО ООН - это делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.
"Камчатка – один из лидеров в стране по использованию зелёной энергетики. Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40-42% уже в ближайшие 5-10 лет. Действительно, мы – крупнейший производитель геотермальной энергии, и сейчас есть конкретные планы по её наращиванию", - сказал Солодов.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем принимают участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.
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россия, камчатка, азиатско-тихоокеанский регион, австралия, владимир путин, оон
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, КАМЧАТКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, АВСТРАЛИЯ, Владимир Путин, ООН
Доля зеленой энергетики на Камчатке должна вырасти до 42%
Глава Камчатки Солодов: доля зеленой энергетики на полуострове должна вырасти до 42%
УЛАН-УДЭ, 5 авг - ПРАЙМ. Доля зеленой энергетики на Камчатке за 5-10 лет должна вырасти до 42%, сейчас каждая третья лампочка в крае горит от геотермальной энергии, сообщил глава региона Владимир Солодов.
Солодов во вторник поприветствовал организаторов и участников Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форумы на пленарной сессии "Чистая энергия как основа устойчивого развития: вызовы и перспективы для молодёжи". Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, в этом году впервые в нем принимают участие мировые представители ЭСКАТО ООН - это делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки.
"Камчатка – один из лидеров в стране по использованию зелёной энергетики. Есть очень простой образ, который мы все можем запомнить: каждая третья лампочка на Камчатке горит от геотермальной энергии. А наша задача – довести эту долю примерно до 40-42% уже в ближайшие 5-10 лет. Действительно, мы – крупнейший производитель геотермальной энергии, и сейчас есть конкретные планы по её наращиванию", - сказал Солодов.
Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем принимают участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны.
Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.