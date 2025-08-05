https://1prime.ru/20250805/dollar-860352549.html

Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 05.08.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

Курс доллара к другим мировым валютам растет во вторник вечером после макростатистики по США и Европе, а также заявлений американского президента Дональда... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:45+0300

2025-08-05T17:45+0300

2025-08-05T17:45+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам растет во вторник вечером после макростатистики по США и Европе, а также заявлений американского президента Дональда Трампа о пошлинах в отношении Индии и ЕС, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1543 доллара с 1,1573 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 147,62 иены с уровня прошлого закрытия в 147,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,22%, до 98,97 пункта. Дефицит торгового баланса США в июне уменьшился на 16% по сравнению с пересмотренным показателем мая - до минимума с сентября 2023 года в 60,2 миллиарда долларов, главным образом за счет обвала импорта товаров. Прогноз предполагал сокращение лишь до 61,6 миллиарда долларов. Импорт в США в июле снизился третий месяц подряд, до самой низкой отметки с марта 2024 года, и составил 337,5 миллиарда долларов. В том числе импорт товаров сократился до 265 миллиардов долларов, что также стало минимумом с марта 2024 года. Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в июле неожиданно опустился до 50,1% с уровня июня в 50,8%. Аналитики, напротив, прогнозировали рост до 51,5%. На курс евро при этом оказывает давление слабая статистика из еврозоны. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, что оказалось ниже предварительной оценки в 51 пункт. Рынки также обратили внимание на заявления Трампа, которые он сделал до открытия торгов вторника. Среди прочего он сказал, что намерен существенно повысить пошлины в отношении Индии в ближайшие 24 часа из-за закупок страной нефти из России. Также, по его словам, в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%.

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доллар, рынок, сша