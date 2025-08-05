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Советник премьера Индии прибыл в Москву на фоне угроз Трампа

Советник премьера Индии прибыл в Москву на фоне угроз Трампа - 05.08.2025, ПРАЙМ

Советник премьера Индии прибыл в Москву на фоне угроз Трампа

Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву, сообщает газета Times of India. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T17:48+0300

2025-08-05T17:48+0300

2025-08-05T17:48+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг - ПРАЙМ. Советник индийского премьера по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву, сообщает газета Times of India. "Несмотря на эскалацию угроз со стороны Вашингтона, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибыл в Москву. Его визит направлен на укрепление стратегического партнерства Индии с Россией на фоне растущей глобальной напряженности. Индийские официальные лица заявили, <...> что предупреждения Трампа не повлияют на российско-индийские отношения", — говорится в публикации. По данным газеты, ожидается, что в ходе визита Довал "проведет важную встречу, направленную на укрепление двусторонних отношений между двумя странами". В материале издания говорится, что встреча была уже запланирована, но недавнее осложнение отношений Индии с США привлекло к ней особое внимание. Ранее газета Economic Times отмечала, что министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также должен посетить Россию в августе. Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он считает, что республика должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.

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мировая экономика, россия, индия, москва, сша