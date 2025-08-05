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Немецкая оборонная компания Helsing планирует производить ударные дроны
Немецкая оборонная компания Helsing планирует производить ударные дроны - 05.08.2025, ПРАЙМ
Немецкая оборонная компания Helsing планирует производить ударные дроны
Немецкий оборонный стартап Helsing намерен начать производство ударных беспилотников, способных нести бомбы весом в несколько сотен килограммов, пишет газета... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:45+0300
2025-08-05T11:45+0300
2025-08-05T11:45+0300
вооружения
технологии
германия
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный стартап Helsing намерен начать производство ударных беспилотников, способных нести бомбы весом в несколько сотен килограммов, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на попавший в ее распоряжение "строго секретный" документ компании, датированный началом мая. В июне специализирующая на интеграции искусственного интеллекта в системы вооружений компания Helsing сообщила о заключении договора на приобретение производителя самолетов сверхлегкой авиации Grob Aircraft. "После приобретения Grob компания Helsing сможет интегрировать производство техники и программного обеспечения и выйти на рынок беспилотных воздушных боевых систем, которые могли бы весить несколько тонн и быть способны нести бомбы весом в несколько сотен килограммов", - говорится в статье. Ни один европейский производитель на данный момент не производит подобные беспилотники, сообщает издание. При этом Helsing имеет отличные связи с политическими деятелями, отмечает газета. Например, один из руководителей компании Гундберт Шерф был консультантом действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она занимала должность министра обороны Германии. По информации Handelsblatt, стартап может надеяться на получение прямого заказа на производство беспилотников от минобороны ФРГ, которое может отказаться от проведения тендера, сославшись на "существенные интересы в области безопасности". Стартап пока отказывается делать официальные заявления по поводу производства беспилотников, говорится в статье. В июле газета Handelsblatt сообщила, что немецкий бундесвер хочет получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году. Двадцать третьего июля глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что кабинет министров согласовал законопроект об ускорении обеспечения немецкой армии всем необходимым оборудованием и оружием для её модернизации. Конкретно речь идёт о закупках спутников, БПЛА, медицинского оборудования, транспортных средств, автономных систем и ИИ и IT-услуг в целом, а также о более быстром строительстве и ремонте казарм и других армейских зданий.
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технологии, германия, урсула фон дер ляйен, handelsblatt
Вооружения, Технологии, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Handelsblatt
Немецкая оборонная компания Helsing планирует производить ударные дроны
Handelsblatt: Helsing намерен начать производство ударных беспилотников
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Немецкий оборонный стартап Helsing намерен начать производство ударных беспилотников, способных нести бомбы весом в несколько сотен килограммов, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на попавший в ее распоряжение "строго секретный" документ компании, датированный началом мая.
В июне специализирующая на интеграции искусственного интеллекта в системы вооружений компания Helsing сообщила о заключении договора на приобретение производителя самолетов сверхлегкой авиации Grob Aircraft.
"После приобретения Grob компания Helsing сможет интегрировать производство техники и программного обеспечения и выйти на рынок беспилотных воздушных боевых систем, которые могли бы весить несколько тонн и быть способны нести бомбы весом в несколько сотен килограммов", - говорится в статье.
Ни один европейский производитель на данный момент не производит подобные беспилотники, сообщает издание.
При этом Helsing имеет отличные связи с политическими деятелями, отмечает газета. Например, один из руководителей компании Гундберт Шерф был консультантом действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, когда она занимала должность министра обороны Германии. По информации Handelsblatt, стартап может надеяться на получение прямого заказа на производство беспилотников от минобороны ФРГ, которое может отказаться от проведения тендера, сославшись на "существенные интересы в области безопасности".
Стартап пока отказывается делать официальные заявления по поводу производства беспилотников, говорится в статье.
В июле газета Handelsblatt сообщила, что немецкий бундесвер хочет получить дроны большой дальности, способные наносить удары по целям в тылу потенциального врага, к 2029 году.
Двадцать третьего июля глава минэкономики ФРГ Катерина Райхе заявила, что кабинет министров согласовал законопроект об ускорении обеспечения немецкой армии всем необходимым оборудованием и оружием для её модернизации. Конкретно речь идёт о закупках спутников, БПЛА, медицинского оборудования, транспортных средств, автономных систем и ИИ и IT-услуг в целом, а также о более быстром строительстве и ремонте казарм и других армейских зданий.
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