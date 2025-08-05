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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30 - 05.08.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30
Число пострадавших из-за наезда пассажирского автобуса на опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области увеличилось до 30, сообщил РИА... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:23+0300
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ТУЛА, 5 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших из-за наезда пассажирского автобуса на опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области увеличилось до 30, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по региону Андрей Ярцев. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник пассажирский автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительная причина ДТП – сильный туман. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, среди которых четверо детей. "На данный момент уже более 30 пострадавших", - сказал собеседник агентства.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой увеличилось до 30
Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 под Тулой увеличилось до 30
ТУЛА, 5 авг - ПРАЙМ. Число пострадавших из-за наезда пассажирского автобуса на опору пункта взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Тульской области увеличилось до 30, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы УМВД России по региону Андрей Ярцев.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Тульской области, утром во вторник пассажирский автобус, следующий из ЛНР в Москву, наехал на опору взимания платы на трассе М-4 "Дон" в Киреевском районе. В салоне находились 48 человек. Предварительная причина ДТП – сильный туман. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, среди которых четверо детей.
"На данный момент уже более 30 пострадавших", - сказал собеседник агентства.
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