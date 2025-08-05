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Эксперт рассказал, из-за чего чаще происходят аварии в энергосистеме - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, из-за чего чаще происходят аварии в энергосистеме
Эксперт рассказал, из-за чего чаще происходят аварии в энергосистеме - 05.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, из-за чего чаще происходят аварии в энергосистеме
Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T01:16+0300
2025-08-05T01:16+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов. "Статистические исследования действительно показывают, что аварии (в энергосистеме - ред.), связанные с метеоусловиями, превалируют над авариями, связанными с техническими причинами", - сказал он. "При этом экономические последствия отключения электроэнергии из-за непогоды более значимы по сравнению с последствиями аварий по техническим причинам", - добавил эксперт. Основной вклад в повышение аварийности в электрических сетях вносят осадки и ветер, которые в зависимости от времени года и местности могут вызывать падение деревьев и веток на линии электропередач, обледенение проводов и других элементов конструкции линий, обрывы и короткие замыкания, пояснил Чаусов. А например удары молний вносят намного меньший вклад в формирование аварийности.
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Энергетика
01:16 05.08.2025
 
Эксперт рассказал, из-за чего чаще происходят аварии в энергосистеме

Эксперт Чаусов: аварии в энергосистеме чаще происходят из-за непогоды

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Аварии в энергосистеме чаще происходят из-за неблагоприятных метеорологических условий, чем по техническим причинам, рассказал РИА Новости директор аналитического направления АНО "Центр энергетических систем будущего "Энерджинет" Игорь Чаусов.
"Статистические исследования действительно показывают, что аварии (в энергосистеме - ред.), связанные с метеоусловиями, превалируют над авариями, связанными с техническими причинами", - сказал он.
"При этом экономические последствия отключения электроэнергии из-за непогоды более значимы по сравнению с последствиями аварий по техническим причинам", - добавил эксперт.
Основной вклад в повышение аварийности в электрических сетях вносят осадки и ветер, которые в зависимости от времени года и местности могут вызывать падение деревьев и веток на линии электропередач, обледенение проводов и других элементов конструкции линий, обрывы и короткие замыкания, пояснил Чаусов. А например удары молний вносят намного меньший вклад в формирование аварийности.
 
Энергетика
 
 
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