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Эксперт рассказал, о чем могут поговорить Путин и король Малайзии

Эксперт рассказал, о чем могут поговорить Путин и король Малайзии - 05.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, о чем могут поговорить Путин и король Малайзии

Российский президент Владимир Путин и король Малайзии Cултан Ибрагим могут обсудить во время предстоящего визита малайзийского монарха в Россию сотрудничество в | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T07:17+0300

2025-08-05T07:17+0300

2025-08-05T07:17+0300

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин и король Малайзии Cултан Ибрагим могут обсудить во время предстоящего визита малайзийского монарха в Россию сотрудничество в сфере высоких технологий, взаимодействие в АСЕАН и взаимную торговлю, также не исключено обсуждение военно-технического сотрудничества, поделился мнением с РИА Новости директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. "Во-первых, в этом году Малайзия является лидером секретариата АСЕАН, и речь пойдет о взаимодействии со всем блоком. Кроме того, у нас за последний год с Малайзией наметился ряд проектов: это и поставки российских энергоресурсов в Малайзию, и закупки Россией ряда продуктов, таких как фрукты и текстиль. Но самое важное, пожалуй, будет по поводу взаимодействия в области высоких технологий", - сказал Маслов. Он подчеркнул, что Малайзия - одна из самых развитых стран региона и в плане науки, и в плане университетов. "Здесь в том числе возможно совместное производство микропроцессоров, системных плат и всего, что с этим связано", - добавил эксперт. Куала-Лумпур также заинтересован в укреплении своей армии, при этом власти страны скептически смотрят на действия США в регионе, поэтому здесь экономические интересы пересекаются с военными, заключил Маслов. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим 5-10 августа посетит Россию с государственным визитом. На 6 августа в Москве запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, где будут обсуждены дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

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