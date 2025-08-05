https://1prime.ru/20250805/evro-860334529.html

Курс евро к доллару ускорил снижение

Курс евро к доллару ускорил снижение - 05.08.2025, ПРАЙМ

Курс евро к доллару ускорил снижение

Курс евро по отношению к доллару немного ускорил снижение во вторник днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T11:55+0300

2025-08-05T11:55+0300

2025-08-05T11:55+0300

экономика

доллар

евро

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару немного ускорил снижение во вторник днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару опускался до 1,1535 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1573 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1547 доллара. Курс доллара к иене на 11.49 мск рос до 147,58 иены со 147,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,03 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, предварительные данные предполагали показатель на уровне 51 пункта. PMI в сфере услуг вырос чуть слабее ожиданий - до 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, вырос до 50,6 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался уровень в 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся также до 50,6 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее при предварительной оценке в 50,1 пункта. А композитный индекс деловой активности Франции неожиданно снизился - до 48,6 пункта с 49,2 пункта в июне при предварительной оценке в 49,6 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне сократился до 48,5 пункта с 49,6 пункта, предварительная оценка предполагала рост значения. Позднее во вторник американский Институт управления поставками опубликует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который, как ожидается, в прошедшем месяце вырос до 51,5 пункта с 50,8 пункта в июне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доллар, евро, рынок