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Курс евро к доллару ускорил снижение
Курс евро к доллару ускорил снижение - 05.08.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару ускорил снижение
Курс евро по отношению к доллару немного ускорил снижение во вторник днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T11:55+0300
2025-08-05T11:55+0300
2025-08-05T11:55+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару немного ускорил снижение во вторник днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару опускался до 1,1535 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1573 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1547 доллара. Курс доллара к иене на 11.49 мск рос до 147,58 иены со 147,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,03 пункта. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, предварительные данные предполагали показатель на уровне 51 пункта. PMI в сфере услуг вырос чуть слабее ожиданий - до 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее. Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, вырос до 50,6 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался уровень в 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся также до 50,6 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее при предварительной оценке в 50,1 пункта. А композитный индекс деловой активности Франции неожиданно снизился - до 48,6 пункта с 49,2 пункта в июне при предварительной оценке в 49,6 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне сократился до 48,5 пункта с 49,6 пункта, предварительная оценка предполагала рост значения. Позднее во вторник американский Институт управления поставками опубликует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который, как ожидается, в прошедшем месяце вырос до 51,5 пункта с 50,8 пункта в июне.
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доллар, евро, рынок
Экономика, доллар, евро, Рынок
Курс евро к доллару ускорил снижение
Евро слегка ускорил снижение к доллару после выхода европейской макростатистики
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару немного ускорил снижение во вторник днем после публикации европейской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.49 мск курс евро к доллару опускался до 1,1535 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1573 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,1547 доллара.
Курс доллара к иене на 11.49 мск рос до 147,58 иены со 147,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,28% - до 99,03 пункта.
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, предварительные данные предполагали показатель на уровне 51 пункта. PMI в сфере услуг вырос чуть слабее ожиданий - до 51 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее.
Кроме того, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии, согласно окончательным данным, вырос до 50,6 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался уровень в 50,3 пункта. PMI сферы услуг Германии поднялся также до 50,6 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее при предварительной оценке в 50,1 пункта.
А композитный индекс деловой активности Франции неожиданно снизился - до 48,6 пункта с 49,2 пункта в июне при предварительной оценке в 49,6 пункта. PMI страны в сфере услуг в июне сократился до 48,5 пункта с 49,6 пункта, предварительная оценка предполагала рост значения.
Позднее во вторник американский Институт управления поставками опубликует данные об индексе деловой активности в сфере услуг США, который, как ожидается, в прошедшем месяце вырос до 51,5 пункта с 50,8 пункта в июне.