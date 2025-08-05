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Биржи Европы растут после выхода статданных по еврозоне и Великобритании

Биржи Европы растут после выхода статданных по еврозоне и Великобритании - 05.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут после выхода статданных по еврозоне и Великобритании

Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после публикации статистики по экономике стран еврозоны и Великобритании, следует из биржевых данных. | 05.08.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник после публикации статистики по экономике стран еврозоны и Великобритании, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.03 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,36%, до 9 161,02 пункта, французский CAC 40 - на 0,13%, до 7 641,7 пункта, немецкий DAX - на 0,45%, до 23 864,35 пункта. Согласно статистическим данным S&P Global, представленным во вторник, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, что выше предварительной оценки в 51,2 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны вырос до 51 пункта с 50,5 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 51,2 пункта. "Это лето может оказаться удачным для поставщиков услуг. В Италии и Испании деловая активность в июле выросла более сильно, чем в предыдущем месяце, а Германия, после нескольких трудных месяцев, вернулась к положительной динамике", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста Hamburg Commercial Bank Сайруса де ла Рубию (Cyrus de la Rubia). PMI сферы услуг Германии поднялся в июле до 50,6 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее. При этом композитный PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в июле, согласно окончательным данным, опустился до 51,5 пункта с 52 пунктов в июне, аналитики ожидали показатель на уровне 51,8 пункта, предварительно снижение оценивалось до 51 пункта. Акции производителя алкогольных напитков Diageo растут в цене в Лондоне на 7% после публикации предварительных результатов за 2025 финансовый год. Компания объявила об органическом росте продаж на 1,7%, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, отмечает агентство Блумберг. Бумаги британской энергетической BP дорожают примерно на 2% после сообщения компании о получении чистой прибыли во втором квартале в 1,629 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 129 миллионов долларов.

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рынок, индексы, торги, европа