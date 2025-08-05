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Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 05.08.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T21:25+0300

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2025-08-05T21:25+0300

экономика

европа

биржа

фондовые индексы

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16% - до 9 142,73 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,14% - до 7 621,04 пункта, немецкий DAX поднялся на 0,37% - до 23 846,07 пункта. Инвесторы обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие во вторник. По его словам, в случае невыполнения Евросоюзом инвестиционных обязательств перед американской экономикой, Вашингтон может вернуть повышенные импортные пошлины в размере 35%. "Оптимизм роста в Европе уже несколько снижен рынком", приводит агентство Блумберг заявление аналитиков Goldman. Стратеги также добавили, что "это может указывать на более высокую уязвимость в случае риска снижения темпов роста и разочарования". Кроме того, участники рынка обратили внимание на макростатистику по региону. Согласно статистическим данным S&P Global, представленным во вторник, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле поднялся до 50,9 пункта с 50,6 пункта в июне, что выше предварительной оценки в 51,2 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны вырос до 51 пункта с 50,5 пункта, предварительная оценка предполагала рост до 51,2 пункта. При этом композитный PMI в промышленности и сфере услуг Великобритании в июле, согласно окончательным данным, опустился до 51,5 пункта с 52 пунктов в июне, аналитики ожидали показатель на уровне 51,8 пункта, предварительно снижение оценивалось до 51 пункта. Также трейдеры продолжают следить за новостями корпоративного сектора. Акции Hugo Boss выросли в цене на 1,33%. При этом ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление финансового директора компании сообщило, что немецкий модный дом планирует повысить цены на товары по всему миру, отчасти для того, чтобы смягчить влияние американских импортных пошлин на деятельность компании. Бумаги производителя алкогольных напитков Diageo подорожали в Лондоне на 4,9%. Компания объявила об органическом росте продаж на 1,7%, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, отмечает Блумберг. Акции британской энергетической BP поднялись в цене на 2,81%. Во вторник компания сообщила о получении чистой прибыли во втором квартале в 1,629 миллиарда долларов после убытка годом ранее в 129 миллионов долларов.

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европа, биржа, фондовые индексы