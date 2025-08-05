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Минфин Финляндии планирует сократить госбюджет к концу года
Минфин Финляндии планирует сократить госбюджет к концу года - 05.08.2025, ПРАЙМ
Минфин Финляндии планирует сократить госбюджет к концу года
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра хочет принять решение по сокращению государственного бюджета на один миллиард евро к концу этого года, сообщает во... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T12:56+0300
2025-08-05T12:56+0300
2025-08-05T12:56+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра хочет принять решение по сокращению государственного бюджета на один миллиард евро к концу этого года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Министр финансов Риикка Пурра хочет, чтобы решения по сокращениям на миллиард евро были приняты этой осенью, однако некоторые сокращения могут быть применены и к 2027 году", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, государственный бюджет Финляндии составляет около 76 миллиардов евро в год. Пурра ранее сообщала, что очередные сокращения бюджета должны быть направлены в первую очередь не на социальную сферу или здравоохранение. По ее словам, корректировки будут осуществляться за счет сокращения расходов на помощь в целях развития или на поддержку предпринимательства. Очередные налоговые изменения, по данным министра, не предусмотрены. "Я бы хотела, чтобы они (решения по сокращению бюджета - ред.) были приняты в этом году. Политический процесс таков, что чем ближе выборы, тем сложнее принимать решения", - приводит слова министра Yle. Следующие парламентские выборы в Финляндии пройдут в 2027 году. По данным Yle, в этом году Финляндия возьмет долг примерно на 13,2 миллиарда евро. Размер госдолга Финляндии превышает 80% ВВП. В 2024 году правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
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финляндия, минфин, госбюджет
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Минфин, госбюджет
Минфин Финляндии планирует сократить госбюджет к концу года
Yle: Минфин Финляндии Пурра хочет сократить госбюджет на 1 млрд евро к концу года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра хочет принять решение по сокращению государственного бюджета на один миллиард евро к концу этого года, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Министр финансов Риикка Пурра хочет, чтобы решения по сокращениям на миллиард евро были приняты этой осенью, однако некоторые сокращения могут быть применены и к 2027 году", - говорится в сообщении.
Как уточняет Yle, государственный бюджет Финляндии составляет около 76 миллиардов евро в год.
Пурра ранее сообщала, что очередные сокращения бюджета должны быть направлены в первую очередь не на социальную сферу или здравоохранение. По ее словам, корректировки будут осуществляться за счет сокращения расходов на помощь в целях развития или на поддержку предпринимательства. Очередные налоговые изменения, по данным министра, не предусмотрены.
"Я бы хотела, чтобы они (решения по сокращению бюджета - ред.) были приняты в этом году. Политический процесс таков, что чем ближе выборы, тем сложнее принимать решения", - приводит слова министра Yle.
Следующие парламентские выборы в Финляндии пройдут в 2027 году.
По данным Yle, в этом году Финляндия возьмет долг примерно на 13,2 миллиарда евро. Размер госдолга Финляндии превышает 80% ВВП.
В 2024 году правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
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