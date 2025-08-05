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ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде - 05.08.2025, ПРАЙМ

ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

Сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, за которой стоят проукраинские террористы, чей агент прибыл в Брянскую область забрать... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T09:49+0300

2025-08-05T09:49+0300

2025-08-05T09:49+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, за которой стоят проукраинские террористы, чей агент прибыл в Брянскую область забрать сброшенные дроном взрывчатку и оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Установлено, что гражданин России по Telegram связался "с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода". "В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России".

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