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ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде - 05.08.2025, ПРАЙМ
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ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде - 05.08.2025, ПРАЙМ
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
Сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, за которой стоят проукраинские террористы, чей агент прибыл в Брянскую область забрать... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T09:49+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, за которой стоят проукраинские террористы, чей агент прибыл в Брянскую область забрать сброшенные дроном взрывчатку и оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Установлено, что гражданин России по Telegram связался "с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода". "В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан", - говорится в сообщении. Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России".
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общество , россия, белгород, фсб, telegram
Происшествия, Общество , РОССИЯ, БЕЛГОРОД, ФСБ, Telegram
09:49 05.08.2025
 
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде

ФСБ: в Белгороде сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Сорвана попытка покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде, за которой стоят проукраинские террористы, чей агент прибыл в Брянскую область забрать сброшенные дроном взрывчатку и оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Установлено, что гражданин России по Telegram связался "с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого прибыл в Трубчевский район Брянской области для изъятия сброса с БПЛА, содержащего огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, которые в дальнейшем планировались к использованию для убийства генерального директора одного из оборонно-промышленных предприятий на территории Белгорода".
"В процессе реализации преступного замысла злоумышленник задержан", - говорится в сообщении.
Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена в форме иного оказания помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России".
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