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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности - 05.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T14:19+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 44 321 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,36%, до 23 308,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,26%, до 6 372,25 пункта. Инвесторы оценивают финрезультаты американской технологической компании Palantir Technologies, по итогам второго квартала ее выручка увеличилась на 48%, до 1,003 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 937,45 миллиона долларов. Акции Palantir Technologies растут в цене на предторгах вторника более чем на 6%. Бумаги фармацевтической компании Pfizer Inc. дорожают на предторгах примерно на 3% после сообщения о том, что ее чистая прибыль за первое полугодие поднялась в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 5,877 миллиарда долларов. Во вторник министерство торговли США опубликует данные по торговому балансу страны. Аналитики ожидают, что его дефицит в июне сократился до 61,6 миллиарда долларов с 71,5 миллиарда в мае. Кроме того, станет известно значение индекса деловой активности в сфере промышленности США от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Предполагается, что показатель в июле поднялся до 51,5% с 50,8% месяцем ранее.
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рынок, торги, индексы, сша, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Nasdaq Composite
14:19 05.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на отчетностях компаний

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются во вторник на фоне публикации финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04%, до 44 321 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 увеличивался на 0,36%, до 23 308,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,26%, до 6 372,25 пункта.
Инвесторы оценивают финрезультаты американской технологической компании Palantir Technologies, по итогам второго квартала ее выручка увеличилась на 48%, до 1,003 миллиарда долларов, что выше прогноза аналитиков в 937,45 миллиона долларов. Акции Palantir Technologies растут в цене на предторгах вторника более чем на 6%.
Бумаги фармацевтической компании Pfizer Inc. дорожают на предторгах примерно на 3% после сообщения о том, что ее чистая прибыль за первое полугодие поднялась в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 5,877 миллиарда долларов.
Во вторник министерство торговли США опубликует данные по торговому балансу страны. Аналитики ожидают, что его дефицит в июне сократился до 61,6 миллиарда долларов с 71,5 миллиарда в мае.
Кроме того, станет известно значение индекса деловой активности в сфере промышленности США от Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Предполагается, что показатель в июле поднялся до 51,5% с 50,8% месяцем ранее.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит умеренно растут
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