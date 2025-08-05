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В ГД направят предложения о единых льготах для многодетных семей - 05.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД направят предложения о единых льготах для многодетных семей
В ГД направят предложения о единых льготах для многодетных семей - 05.08.2025, ПРАЙМ
В ГД направят предложения о единых льготах для многодетных семей
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T02:01+0300
2025-08-05T02:01+0300
экономика
россия
общество
рф
сергей миронов
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть о места жительства и нуждаемости граждан, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей. "Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. Причем, эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны! С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство", - сказал Миронов. Политик отметил, что "Справедливая Россия - За правду" призывает кабмин прекратить дискриминацию многодетных граждан России, для которых льготы в настоящее время устанавливают регионы. По его словам, некоторые регионы учитывают критерии нуждаемости, другие от них отказались, и в итоге набор льгот для многодетных зависит от места жительства, бюджетных возможностей субъектов РФ. "Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо", - считает Миронов. Лидер партии напомнил, что в 2021 году СРЗП впервые внесла программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей. "В конце 2023 года мы повторно вносили инициативу, и в итоге президент нас услышал - в январе 2024 года своим указом установив единый статус для многодетных. Но льготы остались на усмотрение регионов", - подытожил он.
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192
40
192
40
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4.7
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россия, общество , рф, сергей миронов, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума
02:01 05.08.2025
 
В ГД направят предложения о единых льготах для многодетных семей

Миронов: СР направит в кабмин предложения о единых льготах для многодетных семей

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направят в кабмин предложения о единых по всей России льготах для многодетных семей, которые не будут зависеть о места жительства и нуждаемости граждан, заявил РИА Новости лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и народному фронту к 1 ноября представить предложения по определению единого стандарта господдержки многодетных семей.
"Нужны единые на всю страну меры поддержки, которые как раз предлагает наша фракция. Это бесплатные парковки и освобождение многодетных от транспортного налога, это скидка на оплату ЖКУ не менее 50%, это бесплатный проезд в транспорте, школьная форма, двухразовое питание в школах для детей. Причем, эти льготы должны получать абсолютно все многодетные семьи, никакие критерии нуждаемости здесь не нужны! С учетом поручения президента мы вновь направим наш законопроект в правительство", - сказал Миронов.
Политик отметил, что "Справедливая Россия - За правду" призывает кабмин прекратить дискриминацию многодетных граждан России, для которых льготы в настоящее время устанавливают регионы. По его словам, некоторые регионы учитывают критерии нуждаемости, другие от них отказались, и в итоге набор льгот для многодетных зависит от места жительства, бюджетных возможностей субъектов РФ. "Какая разница, где живут люди? Они растят детей, выполняют важнейшую демографическую задачу, но оказываются в неравном положении. Это несправедливо", - считает Миронов.
Лидер партии напомнил, что в 2021 году СРЗП впервые внесла программный законопроект о едином федеральном статусе и льготах для многодетных семей. "В конце 2023 года мы повторно вносили инициативу, и в итоге президент нас услышал - в январе 2024 года своим указом установив единый статус для многодетных. Но льготы остались на усмотрение регионов", - подытожил он.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФСергей МироновВладимир ПутинГосдума
 
 
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