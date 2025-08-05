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В Госдуме предложили запустить программу спортивного кэшбека

В Госдуме предложили запустить программу спортивного кэшбека - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили запустить программу спортивного кэшбека

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T01:31+0300

2025-08-05T01:31+0300

2025-08-05T01:31+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кэшбека, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в нашей стране, прошу вас рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кэшбека по аналогии с ранее успешно реализованной туристической программой", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Хамитов рассказал, что суть инициативы - частичная компенсация затрат россиянам, которые путешествуют по стране, чтобы посетить официальные спортивные мероприятия: матчи, турниры, соревнования. Это, по его словам, станет стимулом для развития внутреннего туризма, особенно в малых и средних городах, где проходят спортивные события, и поддержит отечественную спортивную индустрию. "Программа может стать действенным инструментом популяризации спорта среди всех возрастов, особенно среди молодёжи, студентов, школьников и воспитанников спортивных школ. Это не только усилит интерес к массовому спорту, но и будет способствовать патриотическому воспитанию через живое участие в спортивной жизни страны", - добавил депутат. Хамитов считает, что такая мера даст мультипликативный эффект - от роста интереса к физической культуре до развития региональной инфраструктуры. "Надеюсь на поддержку правительства и проработку механизмов реализации этой инициативы профильными ведомствами", - подытожил политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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