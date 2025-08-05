https://1prime.ru/20250805/gutsul-860336877.html

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным решением

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным решением - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали приговор Гуцул политически мотивированным решением

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T12:39+0300

2025-08-05T12:39+0300

2025-08-05T12:39+0300

политика

россия

общество

молдавия

дмитрий песков

евгения гуцул

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является образцом политически мотивированного решения и давления на политических оппонентов в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну да, это действительно образец политически мотивированного решения. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250401/gutsul-856291279.html

молдавия

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россия, общество , молдавия, дмитрий песков, евгения гуцул