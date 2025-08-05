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В Госдуме назвали приговор Гуцул беспределом

В Госдуме назвали приговор Гуцул беспределом - 05.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали приговор Гуцул беспределом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА Новости охарактеризовал приговор главе Гагаузии Евгении... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:28+0300

2025-08-05T13:28+0300

2025-08-05T13:28+0300

политика

россия

молдавия

госдума

евгения гуцул

майя санду

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью РИА Новости охарактеризовал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул как политически мотивированное давление и подавление оппозиции, а также попытку президента Молдавии Майи Санду сохранить власть.Во вторник районный суд Кишинева вынес Гуцул наказание в виде семи лет лишения свободы с немедленным вступлением приговора по обвинению в финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", как ранее сообщала адвокат Гуцул Наталья Байрам."Это беспредел, политический беспредел. Санду потеряла все берега, беспредел полнейший и полное подавление оппозиции, агония, попытки удержаться у власти. Я понимаю, что это для нее закончится очень плохо. Народ Молдавии никогда не простит Санду за вот этот беспредел, который она творит в стране", - сказал Чепа.

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молдавия

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россия, молдавия, госдума, евгения гуцул, майя санду