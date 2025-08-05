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Адвокат Гуцул заявила о планах обжаловать приговор в течение 15 дней

Адвокат Гуцул заявила о планах обжаловать приговор в течение 15 дней - 05.08.2025, ПРАЙМ

Адвокат Гуцул заявила о планах обжаловать приговор в течение 15 дней

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о планах оспорить "абсолютно необоснованный" приговор ее подзащитной в виде семи лет лишения свободы | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:32+0300

2025-08-05T13:32+0300

2025-08-05T13:32+0300

политика

молдавия

евгения гуцул

конституционный суд

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приговор

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КИШИНЕВ, 5 авг – ПРАЙМ. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила о планах оспорить "абсолютно необоснованный" приговор ее подзащитной в виде семи лет лишения свободы в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "У нас есть 15 дней на обжалование абсолютно необоснованного вердикта Буюканского суда. Подадим запрос в Апелляционную палату", - сказала Байрам журналистам на выходе из зала суда. Ранее адвокат охарактеризовала приговор как "позор для Молдовы и всей юстиции", выразив надежду на то, что международные организации "вынесут настоящий вердикт по этому делу". Гуцул была избрана главой Гагаузской автономии в мае 2023 года от партии "Шор", получив поддержку 52,36% избирателей. В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной. В воскресенье в Комрате прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул с требованием прекратить судебное преследование главы автономии. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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молдавия, евгения гуцул, конституционный суд, кишинев, общество , приговор