https://1prime.ru/20250805/gutsul-860341314.html

"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой

"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой - 05.08.2025, ПРАЙМ

"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой

Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T13:55+0300

2025-08-05T13:55+0300

2025-08-05T13:55+0300

политика

молдавия

евгения гуцул

майя санду

кишинев

суд

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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. Основные заявления Евгении Гуцул:"Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!"

https://1prime.ru/20250805/gutsul-860340449.html

молдавия

кишинев

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молдавия, евгения гуцул, майя санду, кишинев, суд