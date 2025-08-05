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"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой - 05.08.2025, ПРАЙМ
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"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой
"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой - 05.08.2025, ПРАЙМ
"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой
Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T13:55+0300
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политика
молдавия
евгения гуцул
майя санду
кишинев
суд
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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. Основные заявления Евгении Гуцул:&quot;Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!&quot;
https://1prime.ru/20250805/gutsul-860340449.html
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молдавия, евгения гуцул, майя санду, кишинев, суд
Политика, МОЛДАВИЯ, Евгения Гуцул, Майя Санду, Кишинев, суд
13:55 05.08.2025
 
"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой

Гуцул: режим Санду использует репрессии для борьбы с несогласными

© РИА Новости . Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Родион Прока
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КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.

Основные заявления Евгении Гуцул:

  • режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными;
  • приговор в семь лет лишения свободы является политической расправой по указке сверху;
  • приговор суда является фарсом;

"Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Евгения Гуцул
глава Гагаузии
  • решение суда будет обязательно обжаловано в вышестоящих инстанциях.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Адвокат Гуцул заявила о планах обжаловать приговор в течение 15 дней
13:32
 
ПолитикаМОЛДАВИЯЕвгения ГуцулМайя СандуКишиневсуд
 
 
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