"Не признаю фарс": Гуцул назвала свой приговор политической расправой
Гуцул: режим Санду использует репрессии для борьбы с несогласными
© РИА Новости . Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
КИШИНЕВ, 5 авг - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала решение кишиневского суда, приговорившего ее к семи годам лишения свободы, приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.
Районный суд Кишинева во вторник приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
Основные заявления Евгении Гуцул:
- режим президента Молдавии Майи Санду использует репрессии как инструмент борьбы с несогласными;
- приговор в семь лет лишения свободы является политической расправой по указке сверху;
- приговор суда является фарсом;
"Я не признаю этот фарс и буду бороться за свое имя, за свою честь и за правду. Меня не сломить. Я обязательно вернусь к своему народу! К своим детям! К своей семье!"
- решение суда будет обязательно обжаловано в вышестоящих инстанциях.