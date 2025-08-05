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Офис генсека ООН прокомментировал приговор Гуцул

Офис генсека ООН прокомментировал приговор Гуцул - 05.08.2025, ПРАЙМ

Офис генсека ООН прокомментировал приговор Гуцул

Офис генсека ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним вопросом, заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в... | 05.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-05T20:10+0300

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политика

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евгения гуцул

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ООН, 5 авг – ПРАЙМ. Офис генсека ООН считает приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул внутренним вопросом, заявил заместитель представителя генсека всемирной организации Фархан Хак в ответ на вопрос РИА Новости. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. "Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы", – сказал Хак в ходе брифинга для журналистов, отвечая на вопрос агентства. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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оон, приговор, евгения гуцул, молдавия, гагаузия