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Стоимость иены к доллару растет во вторник утром
Стоимость иены к доллару растет во вторник утром - 05.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость иены к доллару растет во вторник утром
Стоимость иены к доллару несколько растет во вторник утром после публикации окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T08:17+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько растет во вторник утром после публикации окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.04 мск курс доллара к иене снижается до 147,13 иены с уровня прошлого закрытия в 147,15 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1556 доллара с 1,1573 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 98,85 пункта. Композитный - для промышленности и сферы услуг - индекс деловой активности в Японии в июле продемонстрировал рост до 51,6 пункта с 51,5 пункта в предшествовавшем месяце. В том числе заметно он поднялся в сфере услуг - до 53,6 с 51,7 пункта. Также рынки ожидают дальнейших данных об экономике США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует данные о состоянии торгового баланса. Аналитики ожидают, что его дефицит в июне сократился до 61,6 миллиарда долларов с 71,5 миллиарда в мае. При этом американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере промышленности США. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 51,5% с 50,8% месяцем ранее.
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рынок, доллар, иена, япония
Экономика, Рынок, доллар, иена, ЯПОНИЯ
Стоимость иены к доллару растет во вторник утром
Иена дорожает к доллару после выхода данных о повышении деловой активности в Японии
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару несколько растет во вторник утром после публикации окончательной оценки композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск курс доллара к иене снижается до 147,13 иены с уровня прошлого закрытия в 147,15 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,1556 доллара с 1,1573 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растёт на 0,1%, до 98,85 пункта.
Композитный - для промышленности и сферы услуг - индекс деловой активности в Японии в июле продемонстрировал рост до 51,6 пункта с 51,5 пункта в предшествовавшем месяце. В том числе заметно он поднялся в сфере услуг - до 53,6 с 51,7 пункта.
Также рынки ожидают дальнейших данных об экономике США. Так, бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует данные о состоянии торгового баланса. Аналитики ожидают, что его дефицит в июне сократился до 61,6 миллиарда долларов с 71,5 миллиарда в мае.
При этом американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере промышленности США. Прогнозируется, что показатель в июле поднялся до 51,5% с 50,8% месяцем ранее.