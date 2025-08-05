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Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет - 05.08.2025, ПРАЙМ
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Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет
Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет - 05.08.2025, ПРАЙМ
Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет
Импорт Соединенными Штатами товаров из Поднебесной на фоне торговой войны двух стран в июне продолжил сокращаться, оказавшись на минимуме за шестнадцать с... | 05.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-05T16:29+0300
2025-08-05T16:29+0300
экономика
китай
сша
импорт
торговля
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами товаров из Поднебесной на фоне торговой войны двух стран в июне продолжил сокращаться, оказавшись на минимуме за шестнадцать с половиной лет, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
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китай, сша, импорт, торговля
Экономика, КИТАЙ, США, импорт, торговля
16:29 05.08.2025
 
Импорт США китайских товаров из упал до минимума за шестнадцать лет

Импорт США товаров из Китая опустился до минимума за 16 лет из-за торговой войны

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Импорт Соединенными Штатами товаров из Поднебесной на фоне торговой войны двух стран в июне продолжил сокращаться, оказавшись на минимуме за шестнадцать с половиной лет, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов.
При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Пошлины США могут замедлить рост ВВП Индии, пишет Bloomberg
16:02
 
ЭкономикаКИТАЙСШАимпортторговля
 
 
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